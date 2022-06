MUGNANO DEL CARDINALE. L’ASD Mugnano del Cardinale dopo la vittoria del campionato vince anche la Coppa

La stagione dell’ASD Mugnano del Cardinale, culminata con la vittoria del campionato di Terza Categoria non poteva finire nel migliore dei modi con la vittoria della Coppa di Categoria al “Comunale” di S. Angelo dei Lombardi contro l’A.S.D. Claudio Oliva Passo Eclano, vincitrice del Girone B del Campionato di Terza Categoria della Provincia di Avellino.

Dopo il ritorno del Carotenuto in Eccellenza dopo ben 23 anni d’attesa, la neo-società dell’ASD Mugnano del Cardinale in sei mesi ha conquistato la promozione in Seconda Categoria.

Questa sera l’omaggio a Santa Filomena dove l’intera squadra e il gruppo dirigente ha voluto omaggiare Santa Filomena con la tradizionale foto sulle scale del Santuario.

