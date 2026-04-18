Agricoltura al collasso, gli agricoltori irpini scendono in piazza: “Dichiarare lo stato di crisi”

Il settore primario dell’Irpinia e della Campania è arrivato al limite.

Il Comitato Agricoltori Avellinesi, guidato dal presidente Roberto Lauro, annuncia che il proprio gruppo aderirà alla mobilitazione di Napoli per chiedere con forza ciò che ormai è indispensabile: la dichiarazione dello Stato di Crisi.

L’agricoltura è allo stremo. L’impennata dei costi del gasolio e dei fertilizzanti rappresenta l’ultimo colpo su un comparto già provato da anni di rincari, siccità, zoonosi e dall’emergenza non più gestibile di lupi e cinghiali.

Non è più il tempo degli sfoghi privati o delle discussioni nelle chat: oggi la dignità si difende nelle piazze.

L’appello è rivolto ad agricoltori, pescatori, allevatori e braccianti.

Per la prima volta si chiede di mettere da parte bandiere, differenze e appartenenze per affermare una sola priorità: la sopravvivenza del comparto.

«Scegliamo di stare dalla nostra stessa parte» – dichiara Lauro.

Terra e mare stanno soffocando sotto il peso della speculazione, mentre le piccole e medie imprese rischiano di chiudere definitivamente.

Il messaggio è semplice e netto: FATECI LAVORARE.