Avella, al via il Concorso Europeo di Teatro Greco: arrivati gli studenti dalla Grecia. VIDEO

Avella si prepara a diventare un punto di riferimento per la cultura classica europea. Dal 19 al 25 aprile, la cittadina campana accoglie il 1º Concorso Europeo Studentesco di Teatro Greco Antico, un’iniziativa di respiro internazionale inserita nel Programma Educativo di Cooperazione Ellenico-Italiana.

Nel pomeriggio di oggi sono arrivati ad Avella gli studenti provenienti dalla Grecia, protagonisti della manifestazione. I giovani hanno visitato lo scenografico Anfiteatro Romano di Avella, luogo simbolo del patrimonio archeologico locale, dove si svolgeranno gli spettacoli in programma.

Ad accoglierli il sindaco Vincenzo Biancardi, che ha rivolto loro un caloroso benvenuto a nome dell’intera comunità, sottolineando il valore culturale e internazionale dell’iniziativa.

A partire da domani prenderanno ufficialmente il via gli eventi, che per una settimana vedranno alternarsi sul palco dell’anfiteatro compagnie teatrali studentesche impegnate nella rappresentazione dei grandi classici del teatro antico. I giovani interpreti porteranno in scena opere come “Antigone”, “Le Troiane”, “Elettra” ed “Elena”, accanto alle commedie di Aristofane, tra cui “Lisistrata”, “Gli Uccelli” e “I Cavalieri”.

L’iniziativa punta a rafforzare il dialogo culturale tra Italia e Grecia, offrendo agli studenti un’esperienza formativa di alto valore educativo, fondata sulla rilettura contemporanea dei classici. Un’occasione di confronto e crescita che unisce teatro, cultura e scambio internazionale.

Ad aprire la rassegna sarà la rappresentazione dell’“Odissea”, ispirata al poema di Omero. Le giornate del 21 e del 25 aprile saranno invece dedicate alle premiazioni delle scuole partecipanti.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito, confermando la volontà dell’amministrazione comunale di rendere la cultura accessibile e condivisa. Avella si conferma così protagonista di un evento capace di valorizzare il proprio patrimonio storico e di proiettare il territorio in una dimensione europea.



