AVELLA. Torna il “Teatro sotto le Stelle” dal prossimo fine settimana

Sabato prossimo si apre il sipario dell’associazione Mela con il “Teatro sotto le Stelle”, giunta quest0anno all’11esima edizione. Quest’anno la manifestazione prevede anche il premio: “Vito Molaro”, giovane membro dell’associazione scomparso qualche anno fa. Nel primo fine settimana ecco gli appuntamenti in tabellone:

–sabato 2 Luglio –compagnia: Zigo Zago di Sperone (AV) presenta: “La fortuna con l’effe maiuscola” di A. Curcio-E. De Filippo;

–domenica 3 Luglio – compagnia: SulReale di Ariano Irpino presenta: ” Tesoro non è come credi” di P. Caiazzo.

Ospite della serata, con intervento, lo stesso autore Paolo Caiazzo.

