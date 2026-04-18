GROTTAMINARDA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DE CURTIS: SI PARTE A FINE AGOSTO

Seppur tutto pronto per dare il via all’intervento, l’Amministrazione non ha ritenuto opportuno sottrarre ai cittadini la Villa comunale proprio nel periodo primaverile ed estivo.

Grottaminarda. Procede speditamente l’iter per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dei Giardini De Curtis. Già espletata la gara d’appalto. In programma ripavimentazione, riqualificazione del verde e dell’area giostrine. L’intervento partirà a fine agosto.

«Seppur tutto pronto per dare il via ai lavori – spiega il Vicensindaco Antonio Vitale – riteniamo opportuno non sottrarre ai cittadini, nel periodo primaverile ed estivo, un importante luogo di socialità quale è la nostra Villa comunale. Da qui la decisione di iniziare l’intervento di riqualificazione subito dopo il Festone. I lavori dureranno circa tre mesi e sono stati possibili grazie a meticolose valutazioni per accantonare le necessarie risorse dal Bilancio comunale. Con tanti sacrifici e un duro lavoro quotidiano stiamo finalmente realizzando tutti i progetti previsti nel nostro programma. Lasciare ai nostri figli una città migliore è un nostro dovere oltre che motivo di orgoglio e grande soddisfazione».