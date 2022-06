AVELLA. C’è il divieto di bruciatura nei campi e orti. Arriva l’ordinanza valida fino al 20 settembre

Il Comune di Avella ha emanato l’ordinanza con la quale c’è il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole dei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali nel periodo che è iniziato il 31 maggio 2022 e fino al 20 settembre 2022 salvo proroghe su tutto il territorio comunale. Pertanto non sarà possibile:

• di accendere fuochi di ogni genere;

• di far brillare mine o usare esplosivi;

• di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

• di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

• di gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese in prossimità e/o presenza di materiale vegetale e

compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

• di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

• di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;