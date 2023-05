AVELLA. Alunni dell’I.C. Mons. Guerriero a Gragnano per i Giochi Matematici

L’ultima fase dei Giochi Matematici per la scuola premio “A.Morelli” si è svolta oggi, a Gragnano presso l’istituto “Don Lorenzo Milani”. Gli alunni dell’Istituto I.C.”Mons. P. Guerriero”, tre per la scuola primaria Giulia, Francesco e Gianluca e Paola per la scuola secondaria di I grado, dopo aver superato le prime due fasi della selezione, hanno partecipato alla competizione nazionale finale. L’Associazione Mathemare di Castellammare di Stabia promotrice e coordinatrice dell’evento nella persona della dirigente Elisa Savarese ha premiato la presenza di tutti i partecipanti con un attestato, un cappello e una targa per la scuola.

La matematica oggi si è trasformata da disciplina ostica a divertimento e curiosità. Agli alunni del’I.C. di Avella che hanno partecipato alla competizione auguriamo la capacità di mettersi in gioco sempre, auguriamo l’entusiasmo e tante emozionanti esperienze proprio come quella che hanno vissuto oggi. Ad Maiora!