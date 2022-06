Assemblea Provinciale di Fratelli d’Italia sabato all’Hotel de la Ville

In qualità di responsabile di Fratelli d’Italia per il Baianese, come da comunicazione del commissario provinciale di FdI Senatore Antonio Iannone, intendo informare che sabato 25 Giugno 2022 presso l’Hotel de la Ville (via Palatucci 20 Avellino città) dalle ore 9,30 alle ore 12,30 si terrà l’Assemblea Provinciale di Fratelli d’Italia. L’appuntamento è aperto oltre che ai Dirigenti ed agli iscritti, anche ai simpatizzanti di Fratelli d’Italia. Insieme alla partecipazione del commissario provinciale Sen. Antonio Iannone. All’incontro sarà presente anche l’On.Edmondo Cirielli, Presidente della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia.

Sara gradita la presenza degli iscritti e di tutti i simpatizzanti del territorio baianese.

Il Responsabile del Baianese

Stefano De Laurentiis

