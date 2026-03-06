Allianz Cloud, sfida da playoff: l’Unicusano Avellino Basket fa visita all’Urania Milano

La corsa ai playoff passa da Milano. L’Unicusano Avellino Basket si prepara alla trasferta sul parquet dell’Allianz Cloud dove, nel trentesimo turno del campionato di Serie A2 OldWildWest, affronterà l’Urania Milano. Palla a due alle ore 20.45 con la direzione arbitrale affidata ad Angelo Caforio di Brindisi, Daniele Yang Yao di Vigasio e Chiara Maschietto di Casale sul Sile.

La squadra di coach Gennaro Di Carlo arriva all’appuntamento con 30 punti in classifica, nel pieno della seconda parte di stagione e con la volontà di continuare la propria corsa verso la zona playoff. L’ultima uscita ha visto i biancoverdi imporsi al PalaDelMauro contro l’UEB Gesteco Cividale, mentre l’Urania Milano è reduce dal successo contro Livorno.

Lo scorso anno, proprio sul parquet meneghino, Avellino riuscì a conquistare una vittoria importante e proverà a ripetersi anche in questa occasione. All’andata, invece, furono i lombardi ad imporsi in Irpinia con il punteggio di 74-75 grazie ad una prodezza nel finale di Kevion Taylor.

Una sfida di ritmo e intensità

Contro una squadra ricca di talento, energia e fisicità, l’Unicusano dovrà presentarsi con la massima concentrazione. L’Urania Milano ha vinto quattro delle ultime cinque gare e sta vivendo un ottimo momento di forma, confermandosi come una delle formazioni più competitive del girone di ritorno.

Tra i duelli più attesi c’è quello tra Jaren Lewis e Alessandro Gentile. L’ex stella dell’Olimpia Milano è oggi uno dei punti di riferimento della formazione lombarda, capace di agire in più ruoli e di gestire il gioco anche da playmaker. Contenerlo sarà uno degli obiettivi principali della difesa irpina.

Sotto i tabelloni attenzione alla presenza di Morse, giocatore capace di incidere soprattutto a rimbalzo offensivo. Per Avellino sarà fondamentale limitare le seconde opportunità concesse agli avversari, mentre in attacco i biancoverdi dovranno provare ad accelerare il ritmo e sfruttare il campo aperto.

Le chiavi offensive restano nelle mani della coppia Mussini-Grande, chiamata a dettare tempi e soluzioni, mentre Zerini e compagni dovranno usare esperienza e tecnica sotto canestro per contrastare il dinamismo degli avversari.

L’avversario: talento e quintetti versatili

L’Urania Milano ha rinforzato il roster nel corso della stagione con gli innesti di Morgillo e Morse, formando una coppia interessante nel reparto lunghi insieme a D’Almeida. Morse ha dato maggiore equilibrio alla squadra, garantendo presenza fisica e rimbalzi.

Non mancano però le alternative: Lupusor rappresenta una minaccia dall’arco, mentre sugli esterni il talento non manca con Amato, Sabatini e Taylor. Proprio Taylor è stato decisivo nella gara di andata con il canestro della vittoria.

Milano può schierare anche quintetti atipici con Gentile a portare palla e due esterni di grande fisicità come Cavallaro e Taylor. Proprio le scelte difensive sugli esterni saranno uno dei nodi tattici che lo staff di coach Di Carlo dovrà sciogliere.

I numeri della gara

La partita può rappresentare anche un piccolo traguardo personale per Jaren Lewis: al giocatore basteranno 11 punti per raggiungere quota 1000 con la maglia biancoverde. Chandler, invece, nell’ultimo turno ha superato i 300 punti stagionali.

Lewis resta il miglior realizzatore dell’Unicusano con 14.7 punti di media e 6.5 rimbalzi a partita. La squadra irpina tira con il 50% da due punti, il 36% da tre e il 78% dalla lunetta.

Per l’Urania Milano i principali terminali offensivi sono Kevion Taylor e Alessandro Gentile, rispettivamente con 19.4 e 16.7 punti di media a gara. Morse è invece il miglior rimbalzista con 8.4 palloni catturati.

Dove seguire la partita

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 20.45. I tifosi avellinesi potranno inoltre seguire la gara al Cinema Partenio, Sala 2, al costo di 3,50 euro. La partita sarà proposta anche in differita su Sportchannel214.

I roster

WEGREENIT URANIA MILANO

Gentile, Morse, Sabatini, Amato, Morgillo, Lupusor, D’Almeida, Taylor, Cavallero, Rashed, Lasagni

Coach: Cardani

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini, Lewis, Jurkatamm, Chandler, Mussini, Grande, Fianco, Donati, Pini, Pullazi, Dell’Agnello, Fresno

Coach: Di Carlo

Per l’Unicusano Avellino Basket si tratta di una trasferta importante, contro una squadra in forma e in un ambiente sempre caldo. Ma proprio da queste partite passa la possibilità di consolidare la corsa verso i playoff.