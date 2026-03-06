SPERONE. Tensione in Medio Oriente: la testimonianza da Dubai del dottor Luigi Vecchione. Video

In un momento di forte tensione internazionale in Medio Oriente, abbiamo raccolto la testimonianza del dottor Luigi Vecchione, giovane professionista italiano, originario di Sperone, che vive e lavora a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

La città, una delle metropoli più cosmopolite del mondo e punto di riferimento economico per l’intera area del Medio Oriente, continua a mantenere la propria quotidianità, ma inevitabilmente segue con attenzione gli sviluppi del conflitto che interessa la regione.

Nel corso dell’intervista, Vecchione ha raccontato come si vive in questi giorni a Dubai, dove convivono comunità provenienti da ogni parte del mondo, compresa una numerosa presenza italiana.

Guarda l’intervista completa nel video qui sotto





Il clima che si respira a Dubai

Secondo il racconto del giovane professionista italiano, la vita nella città emiratina prosegue sostanzialmente in maniera regolare. Le attività economiche, i servizi e la vita sociale continuano senza particolari interruzioni, anche se l’attenzione verso ciò che accade nell’area resta alta.

Dubai, infatti, pur trovandosi in una regione complessa dal punto di vista geopolitico, è da anni considerata una delle città più sicure e organizzate del Golfo.

Tuttavia, tra i residenti stranieri e tra le famiglie che vivono e lavorano negli Emirati non manca una certa prudenza, soprattutto nel seguire con attenzione gli sviluppi della situazione internazionale.

La comunità italiana

Nel suo intervento, Vecchione ha anche raccontato come la comunità italiana presente a Dubai stia vivendo questo momento.

Molti connazionali lavorano nella città in diversi settori – dalla finanza al commercio, fino al turismo e ai servizi – e seguono con attenzione le informazioni che arrivano dalle autorità locali e dalle istituzioni diplomatiche italiane.

Al momento, tuttavia, non si registrano particolari situazioni di emergenza per gli italiani residenti negli Emirati Arabi Uniti.

Vivere lontano dall’Italia

Vivere all’estero in momenti di tensione internazionale può portare con sé inevitabili preoccupazioni, soprattutto per chi ha famiglia.

Nel corso dell’intervista, il dottor Vecchione ha raccontato anche il lato più personale della sua esperienza, spiegando come lui e la sua famiglia stiano affrontando questi giorni cercando di mantenere una vita il più possibile normale, pur restando informati su ciò che accade nella regione.

Dubai rimane oggi uno dei principali centri economici e logistici del Medio Oriente, una città abituata a confrontarsi con le dinamiche geopolitiche dell’area ma anche capace di mantenere stabilità e sicurezza interna.

La testimonianza del dottor Luigi Vecchione offre quindi uno sguardo diretto su come si vive in una delle città più internazionali del mondo mentre il Medio Oriente attraversa una fase delicata.