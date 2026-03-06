Parigi, orrore a Saint-Denis: uccide l’inquilino, smembra il corpo e ne cucina alcune parti

PARIGI — Un caso agghiacciante scuote la periferia nord della capitale francese. In un appartamento nel quartiere Saint-Denis, la polizia ha scoperto il corpo smembrato di un uomo di 33 anni, cittadino spagnolo originario dei Paesi Baschi. Il proprietario dell’abitazione, un 50enne francese, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e durante l’interrogatorio avrebbe confessato il delitto.

La vicenda è emersa dopo la segnalazione della zia della vittima, preoccupata per non aver più avuto notizie del nipote. La donna aveva provato a contattarlo ripetutamente senza ricevere risposta. Notando l’auto del giovane parcheggiata sotto casa ma nessun segno della sua presenza, ha deciso di allertare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Parigi, che inizialmente hanno trovato il proprietario dell’appartamento all’esterno dell’edificio. L’uomo avrebbe tentato di impedire l’accesso all’abitazione. Solo dopo l’arrivo della polizia gli operatori sono riusciti a entrare nell’appartamento, dove si sono trovati davanti a una scena drammatica.

All’interno della casa gli agenti hanno rinvenuto resti umani distribuiti in diverse stanze. La testa della vittima era nel bagno, mentre il torso era stato riposto in una scatola di plastica. Altri resti erano sistemati su un telo sporco di sangue. Durante il sopralluogo, inoltre, gli investigatori hanno scoperto anche pezzi di carne – ritenuti probabilmente umani – all’interno di una pentola.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto venerdì scorso, al termine di una discussione tra il proprietario dell’immobile e l’inquilino, legata al mancato pagamento dell’affitto. La lite sarebbe degenerata fino all’aggressione che ha causato la morte del giovane.

Dopo l’omicidio, il sospettato avrebbe smembrato il corpo della vittima, sostenendo di averlo fatto con l’intenzione di facilitarne il trasporto e l’occultamento.

La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio e profanazione di cadavere. Nel frattempo gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze nel quartiere e hanno interrogato alcuni residenti della zona, che hanno descritto l’arrestato come una persona solitaria e poco incline ai rapporti con i vicini.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare ogni dettaglio di uno dei casi più inquietanti registrati negli ultimi tempi nella regione parigina.