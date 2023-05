Aciernotravel a Baiano: dalle diligenze del nonno negli anni 50 ai moderni e superaccessoriati pullman turistici

Viaggio nel Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura & Imprenditoria 2023

Un’azienda, una lunga storia familiare che si tramanda da generazioni. Fondata da Vincenzo Acierno con il noleggio di auto e autobus, successivamente ammodernata dai figli Luigi e Pina, ha arricchito il suo carnet di servizi con la speciale agenzia turistica, organizzazione di gite turistiche nazionali ed internazionali. Biglietteria aerea, treni e organizzazione viaggi e vacanze in tutto il mondo. L’eccellente qualità dei servizi offerti da Aciernotravel, la pone come punto di riferimento del centro Campania nella realizzazione di pacchetti turistici per gruppi. Sempre attenta alla valorizzazione e promozione del territorio provinciale e regionale, incentivandone lo sviluppo turistico ed enogastronomico è stata scelta dalla giuria quale “Eccellenza Imprenditoriale e Storicadella Campania nel settore turismo e viaggi”.