Accadde oggi, 11 maggio 1949: l’Onu riconobbe Israele come Stato membro

L’11 maggio 1949 rappresenta una data storica per il Medio Oriente e per la comunità internazionale: le Nazioni Unite riconobbero ufficialmente Israele come 59esimo Stato membro dell’Onu, a meno di un anno dalla proclamazione della sua nascita avvenuta il 14 maggio 1948.

La nascita dello Stato di Israele arrivò al termine di un lungo e complesso percorso storico segnato da tensioni politiche, religiose e territoriali. L’area della Palestina, infatti, nel corso dei secoli è stata abitata da popolazioni arabe ed ebraiche ed è passata sotto il controllo di diversi imperi e potenze straniere, fino al dominio dell’Impero Ottomano.

Dopo la Prima guerra mondiale, il territorio passò sotto amministrazione britannica. Negli anni successivi, soprattutto dopo la tragedia dell’Olocausto e l’ondata di antisemitismo che colpì l’Europa durante la Seconda guerra mondiale, aumentò sensibilmente l’immigrazione ebraica nella regione.

Nel 1947 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò un piano di divisione della Palestina che prevedeva la nascita di due Stati distinti: uno ebraico e uno arabo. Il progetto venne però respinto dai Paesi arabi e dalle popolazioni palestinesi.

Il 14 maggio 1948 venne proclamato ufficialmente lo Stato di Israele. Da quel momento iniziarono conflitti e tensioni che hanno segnato la storia del Medio Oriente fino ai giorni nostri.

Oggi, a distanza di decenni, il conflitto tra Israele e Palestina continua purtroppo a provocare guerra, tensioni e una grave crisi umanitaria, restando uno dei temi più delicati e discussi della politica internazionale.