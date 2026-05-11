Baiano, al Teatro Colosseo incontro sul pensiero di Aldo Moro con Marco Follini

BAIANO – Nuovo appuntamento con la “Scuola di Educazione Politica”, iniziativa culturale giunta alla sua seconda edizione e dedicata all’approfondimento dei temi istituzionali e della storia politica italiana.

Sabato 16 maggio, alle ore 11:00, presso il Teatro Colosseo di Baiano, si terrà l’incontro dal titolo “Il pensiero di Aldo Moro e la Costituzione”.

Ospite dell’evento sarà l’onorevole Marco Follini, politico e saggista, protagonista di una riflessione dedicata alla figura di Aldo Moro e all’attualità del suo pensiero politico e istituzionale.

L’iniziativa è promossa nell’ambito della “Scuola di Educazione Politica” dal professor Franco Vittoria, docente di Storia delle Istituzioni Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’appuntamento rappresenterà un momento di confronto e approfondimento aperto alla cittadinanza sui temi della democrazia, della Costituzione e della cultura politica italiana.