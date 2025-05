A16, veicolo in avaria tra Avellino Est e Benevento: code fino a 2 chilometri

Sulla autostrada A16 Napoli-Canosa si registrano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria nel tratto tra Avellino Est e Benevento, in direzione Canosa. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Autostrade per l’Italia, si è formata una coda di circa 2 chilometri a partire dal chilometro 64.

L’episodio sta creando disagi alla circolazione, con traffico rallentato e aumentata presenza di veicoli incolonnati. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per la rimozione del veicolo e per favorire il regolare deflusso del traffico.

Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione, mantenere le distanze di sicurezza e, se possibile, valutare percorsi alternativi per evitare ritardi.