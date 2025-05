Circumvesuviana Napoli – Baiano, rimosso il ponte pericolante

Procedono regolarmente i lavori sulla linea Napoli Baiano della Circumvesuviana, chiusa da una settimana per consentire la rimozione di un cavalcavia situato in corrispondenza dell’intersezione con la linea ferroviaria di Rete Ferroviaria Italiana. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che ha confermato l’avvenuta demolizione della struttura nella notte tra il 27 e il 28 maggio.

Il ponte, da tempo monitorato e già soggetto a rallentamenti a causa delle sue condizioni, è stato rimosso nel rispetto della finestra operativa autorizzata da Rfi, compresa tra il 21 e il 31 maggio. La struttura interferiva con i binari su cui transitano i convogli Trenitalia ed era necessario procedere con l’eliminazione per motivi di sicurezza.

I lavori proseguiranno per tutta l’estate con la ricostruzione del cavalcavia e il ripristino della linea. La riapertura al traffico ferroviario è prevista per il 30 settembre. Nel frattempo è attivo un servizio sostitutivo su gomma per garantire i collegamenti lungo la tratta interessata.