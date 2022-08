A16. Incendio di Furgone nel comune di Mirabella Eclano si propaga alla vegetazione

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 12’00 di oggi 5 agosto, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Mirabella Eclano in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un furgone in transito, che poi si è propagato anche alla vicina vegetazione. Due le squadre intervenute, una dalla sede centrale di Avellino e una dal distaccamento di Grottaminarda, le quali hanno spento le fiamme del veicolo e delle sterpaglie limitrofe, mettendo in sicurezza l’area. Chiusa al traffico la corsia in direzione Puglia durante le operazioni di spegnimento con inevitabili code.