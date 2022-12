FORINO (AV). Il cappellaio matto, la cartolibreria dietro l’angolo di cui tutti abbiamo bisogno, non solo a natale

Gli appassionati di cinema ricorderanno, senza grossi sforzi, l’adorabile personaggio di Kathleen Kelly, la giovane libraia protagonista di “C’è posta per te”, che leggeva fiabe ai bambini nella libreria ereditata dalla madre mentre, al contempo, provava a resistere alla spietata concorrenza della più grande catena di librerie di Manhattan che di lì a poco avrebbe messo a rischio la sopravvivenza delle piccole attività indipendenti della zona. Di parallelismi con la pellicola, nelle tante realtà imprenditoriali che impreziosiscono i piccoli centri urbani del nostro Paese, se ne possono incontrare tanti. E così, c’è una storia di passione e intraprendenza che vale la pena di raccontare, che vede protagonista una Kathleen, una delle tante, solare e appassionata, innamorata e orgogliosa del proprio lavoro, che resiste non agli attacchi della concorrenza dei colossi della distribuzione, ma alle insidie dei nostri tempi che allontanano sempre di più i bambini dalla lettura. E c’è un luogo, proprio dietro l’angolo, dove ancora alberga la fantasia, dove ci si può imbattere nei più popolari personaggi dei racconti di Natale come il Grinch o le irresistibili renne dal naso rosso. Questo luogo incantato è Il Cappellaio Matto, una cartolibreria nel comune di Forino, gestita da Rosalia Spolverino, giovane imprenditrice del posto, fautrice di un’iniziativa che proprio in queste settimane sta raccogliendo consensi e adesioni forse anche al di sopra delle aspettative. Per tutto il periodo natalizio nella sua cartolibreria si potrà partecipare a speciali reading di racconti di Natale dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni. Fiocco di neve, Il Grinch, Nevina e Fiordaprile sono solo alcuni dei titoli delle storie che animeranno per 9 appuntamenti il piccolo negozio dietro l’angolo, che ha registrato in pochissimo tempo il sold out per tutti gli eventi. A leggere i racconti, oltre a Rosalia, tanti giovani del posto che hanno accolto con entusiasmo l’invito a condividere con i bambini il rito, quasi perduto, della lettura ad alta voce. Condivisione, meraviglia e passione sono le parole d’ordine di questa iniziativa il cui successo è destinato a durare nel tempo. “Un bambino che legge sarà un adulto che pensa” ed è di adulti pensanti che la nostra società, oggi più che mai, ha bisogno”. Francesca De Rita