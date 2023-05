MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL SINDACO SPERA PER LA SCOMPARSA DI GINO CUSANO

“Al di là delle appartenenze politiche, bisogna dare merito ad una persona importante per il territorio che si è spesa, che tanto ancora poteva fare e che va onorata».

Il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, a nome anche dell’intera Amministrazione, si unisce al coro unanime della politica irpina e campana nell’esprimere cordoglio per la scomparsa prematura del vice coordinatore della segreteria provinciale della Lega, Generoso Cusano.

«Non dimenticherò mai il suo gesto, all’indomani della mia elezione quale nuovo Sindaco di Grottaminarda, di congratularsi con me, nonostante non ci conoscessimo personalmente e nonostante fossimo di orientamento politico diametralmente opposto. E non dimenticherò mai le sue parole: “proteggi questo territorio”. Parole che spesso riecheggiano nella mia mente e che la dicono lunga sull’amore e la passione che Gino Cusano aveva per la politica e per la nostra terra», conclude il primo cittadino di Grottaminarda