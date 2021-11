GROTTAMINARDA. “RICHIAMO AL SENSO DI RESPONSABILITÀ: «EVITIAMO UNA NUOVA ONDATA DI CONTAGI. RISPETTIAMO LE REGOLE E VACCINIAMOCI”

Secondo il monitoraggio settimanale della cabina di regia sull’andamento del Covid in Campania, in Provincia e a Grottaminarda si evince una probabilità di progressione a rischio alto. L’indice dei contagi su base regionale è ancora lievemente salito.

A Grottaminarda al momento sono 16 i casi di positività. Si tratta di 3 focolai già sotto controllo.

Alla luce di questo si comunica alla cittadinanza che l’Asl di concerto con l’Amministrazione comunale e le Dirigenze scolastiche degli Istituti San Tommaso d’Aquino e IISS Grottaminarda, hanno iniziato un attento e puntuale programma di controllo epidemiologico sui contatti, volto ad arginare velocemente la progressione dei contagi. Tra l’altro la scuola si è subito attivata per la didattica a distanza. Intanto si continua con la somministrazione dei vaccini, in particolare con le terze dosi.

Si ribadisce il rispetto ancora una volta delle regole comportamentali sancite e prorogate con apposita ordinanza regionale sulle misure di prevenzione e si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno per evitare che una nuova ondata di contagi che parte sempre dal residuo della popolazione ancora non vaccinata, possa estendersi anche a quanti hanno praticato la vaccinazione ma ancora non hanno effettuato la terza dose.

È evidente che siamo in una fase molto delicata perché c’è una fascia di popolazione molto vulnerabile come i bambini ancora non vaccinati e gli anziani in procinto di ricevere la terza dose.

Da qui la necessità di mantenere dei comportamenti e delle condotte di vita volte a prevenire la diffusione dei virus; quelle norme ben note a tutti quali l’uso della mascherina, l’igiene delle mani, il distanziamento, l’evitare assembramenti e vaccinarsi.

I cittadini non devono dimenticare che siamo ancora in piena emergenza e mantenere alta la guardia.

Il Sindaco, l’Assessore alla Sanità e l’intera Amministrazione esprimono solidarietà nei confronti delle persone contagiate, ne apprezzano il senso di responsabilità per essersi subito attrezzate per mettersi in auto isolamento fiduciario ed augurano loro di negativizzarsi il prima possibile.

