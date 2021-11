SERINO. Gli auguri dell’amministrazione al giovane Fabiano Parisi per la convocazione nella Nazionale di Calcio Under 21

Vogliamo porgere, come amministrazione comunale, i migliori auguri a Fabiano Parisi, il nostro giovane talento in forza all’Empoli che oggi ha ricevuto la convocazione per la Nazionale di calcio under 21. Un ragazzo perbene e dalle doti indiscutibili, che sempre ha onorato la nostra terra, mostrando un attaccamento alle proprie origini degno del miglior uomo e professionista. Una notizia che ha infuso gioia anche nei nostri ragazzi, ancora entusiasti per l’inaugurazione del campetto sportivo comunale, avvenuta pochi mesi fa, a cui ha partecipato l’adorato “pendolino di Serino”. A Fabiano i nostri migliori auguri per una carriera brillante

