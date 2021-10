ARIANO IRPINO. Inaugurazione anno sociale 2021-22 Fidapa

Giovedi 28 Ottobre, alle ore 17.00, presso il Centro Pastorale di Ariano Irpino, si è tenuta la cerimonia di “Inaugurazione Anno Sociale 2021-22” dell’Associazione F.I.D.A.P.A. – Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari. La cerimonia è stata presieduta dalla neo Presidente della sezione F.I.D.A.P.A. di Ariano Irpino Sara Sebastiano affiancata dalla Vice Presidente Distrettuale F.I.D.A.P.A. Pina Genua Ruggiero. La presidente ha descritto brevemente le caratteristiche della F.I.D.A.PA. che è movimento di opinione indipendente e senza scopo di lucro che promuove, coordina e sostiene le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli Affari. Ha anche evidenziato la mission dell’assiciazione che organizza un insieme di attività per promuovere politiche di sostenibilità e di protezione sociale allo scopo di favorire la crescita economica e inclusiva per l’uguaglianza di genere e promuove e organizza eventi innovativi allo scopo di coinvolgere le generazioni future alla vita sociale e dell’Associazione. Particolarmente gradita per i partecipanti, la presenza del Vescovo di Ariano, Mons. Sergio Melillo, che ha avuto parole di incoraggiamento per l’Associazione nel sostenere e sensibilizzare i giovani in ogni ambito, specialmente quello dell’amore per la natura che ci incoraggia a custodire come un bene prezioso. All’evento hanno partecipato anche le Istituzioni Comunali con l’Assessore alle politiche giovanili Veronica Tarantino, l’Assessore alla Cultura e allo Sport Lucia Monaco e la consigliera Valentina Pietrolà che hanno rinnovato la loro collaborazione alla riuscita dei progetti dell’Associazione sempre più impegnata nel diffondere e sostenere la crescita economica e l’uguaglianza di genere.

F.I.D.A.P.A. sez. Ariano Irpino

adsense – Responsive – Post Articolo