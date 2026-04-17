Ariano Irpino (AV) – Iniziativa artistica “Colorando” e Messa a dimora della Talea dell’ “albero di Falcone”: Carabinieri e alunni insieme per Legalità e Ambiente

In continuità con le attività di diffusione della “Cultura della legalità” tra le giovani generazioni da parte dell’Arma dei Carabinieri, è nata la collaborazione con l’associazione “Insieme si può” per l’iniziativa artistica “Colorando”.

Il percorso di “Colorando”, progetto formativo promosso dall’Associazione “Insieme si può” con il supporto del Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è rivolto agli alunni delle classi delle scuole primarie e ad altri contesti di aggregazione giovanile e, nell’ottica della prossimità, si prefigge di rappresentare i Carabinieri come “amici” con i quali intraprendere un percorso di vita ispirato ai valori della legalità.

Nella giornata di ieri, si è tenuto un incontro presso la Scuola Primaria Paritaria “San Francesco Saverio” di Ariano Irpino, alla presenza del Presidente dell’Associazione “Insieme si può”, del Sindaco e dell’assessore all’Ambiente, dei rappresentanti scolastici, del Comandante della locale Compagnia Carabinieri, dei militari della locale Stazione e dei Carabinieri Forestali della Biodiversità.

Nell’ambito di detta progettualità, è stato presentato e distribuito il libricino “Colorando” agli alunni delle classi della scuola dell’infanzia e primaria che hanno dimostrato interesse e curiosità nel colorare immagini rappresentative dei militari dell’Arma.

Nel corso della mattinata, i Carabinieri forestali hanno inoltre illustrato il progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica unitamente al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, che ha la finalità di sensibilizzare sul tema dell’importanza degli alberi per contrastare i cambiamenti climatici e favorire la conservazione ambientale, nonché riflettere sull’importanza della tutela dell’Ambiente, della Biodiversità e degli Ecosistemi quali diritti fondamentali delle generazioni future.

I militari forestali del Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Trecase (NA), collaborati dai giovani alunni, hanno proceduto alla messa a dimora, nel giardino della scuola, di un albero denominato “Albero di Falcone”, una pianta Ficusmacrophilla, simbolo dell’impegno verso lo Stato, della lotta ai crimini ambientali e alle mafie, e all’apposizione della targa celebrativa.

La talea deriva dal celebre Ficus che cresce nei pressi dell’abitazione del giudice Giovanni Falcone a Palermo assassinato dalla mafia nel 1992. Alcune gemme di detto esemplare sono state prelevate e duplicate nel Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano (AR), grazie alla collaborazione fra Carabinieri, Fondazione Falcone e istituzioni locali, per generare piccole piante di Falcone da donare alle scolaresche e contribuire, in tal modo, a creare il “Grande bosco diffuso” della legalità.

L’iniziativa, di alto valore sociale, si è svolta in un clima di grande partecipazione, vivo entusiasmo e collaborazione tra Istituzioni, scuola e cittadinanza, confermando la sinergia nel promuovere la cultura della legalità, l’impegno sociale e la salvaguardia dell’ambiente.