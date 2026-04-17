Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e Agenzia del Demanio fanno rete per rafforzare la conoscenza delle aree demaniali del Distretto

17/04/2026 binews.it CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, NEWS NAZIONALI 0

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e Agenzia del Demanio fanno rete per rafforzare la conoscenza delle aree demaniali del Distretto

Conoscere le aree demaniali, con particolare riferimento alle coste ricadenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, per migliorare la capacità di programmazione e di intervento sul territorio. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato il 4 marzo 2026 tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, rappresentata dal Segretario Generale dottoressa geologa Vera Corbelli e l’Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore, dottoressa Alessandra dal Verme, per l’attuazione di iniziative comuni relative ad aree e beni di interesse demaniale, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni di attività che perseguono il Bene comune.

Si parte da ambiti pilota indagati con metodi e tecniche innovative. Le risultanze serviranno a implementare gli standard qualitativi per le attività di difesa, tutela, rigenerazione e gestione dei beni, nell’ambito dei processi di pianificazione e programmazione a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale, da articolarsi in direttive, linee guida e interventi non strutturali.

Autorità di Bacino e Agenzia si impegnano anche a realizzare iniziative volte allo scambio di know-how tra cui sessioni di formazione su metodologie e risultati ottenuti, seminari e pubblicazioni di carattere scientifico.

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