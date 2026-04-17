Gesualdo, oggi alle 17:30 la presentazione del libro su Padre Pio al convento dei Cappuccini

Oggi pomeriggio alle ore 17:30 a Gesualdo (AV) presso il convento dei padri Cappuccini verrà presentato il libro “Il miracolo della medicina nella santità di padre Pio”. Il libro è stato scritto dal dottore Giovanni Savignano medico da sempre appassionato non solo di medicina ma anche della figura di padre Pio e ha voluto fare un viaggio tra scienza umana e mistero divino. Nel libro sono raccontati alcuni episodi della vita del santo, cercando quello che è una lettura sia medica e sia religiosa. Un mistero vivente un santo vissuto nel XX secolo e che è stato anche a Gesualdo nel 1909 nel convento dei frati Cappuccini tra novembre e dicembre di quell’anno. Una figura carismatica e emblematica del cattolicesimo contemporaneo che fa a correre tanti fedeli e non solo a San Giovanni rotondo a Pietralcina, ma anche a Gesualdo dov’è allestita una stanza di ricordi con oggetti appartenuti al santo di Pietralcina questo appuntamento della presentazione del libro e l’occasione per discutere e far conoscere ancora una volta i prodigi misteriosi e grandiosi della santità di questo personaggio del XX secolo al quale tante persone sono devote nel mondo. Sarà presente l’autore Giovanni Savignano, Padre Franco Gitto, Padre Enzo Gaudio, Gianvincenzo Savignano dell’Associazione Voci dal Borgo l’assessore Antonella Solomita il sindaco Domenico Forgione che discuteranno di questo libro molto interessante appuntamento da non perdere.

Gianvincenzo Savignano