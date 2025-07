Persona con disabilità esclusa dal concerto di Carditello: AITH CISAL Caserta interpella il Garante

Alla luce della totale assenza di riscontri e della palese incertezza amministrativa nella gestione delle richieste da parte degli enti coinvolti, AITH CISAL ha prontamente sottoposto la questione all’attenzione del Garante per i diritti delle persone con disabilità. Il Garante, come riferito dall’organizzazione sindacale con sede in via Unità Italiana, ha risposto in tempi rapidi, riconoscendo la criticità segnalata e procedendo alla relativa trasmissione della segnalazione alla Fondazione Carditello. “L’intervento del nostro sindacato – dichiara il dottor Luciano Gentile, responsabile AITH CISAL Caserta – è stato condotto nell’interesse collettivo di tutte le persone con disabilità aventi diritto. Un tempo, l’esibizione della documentazione attestante i benefici della Legge 104 era condizione sufficiente per l’accesso ai posti dedicati; oggi, invece, si assiste a un’insostenibile burocratizzazione del diritto, che si traduce in ostacoli sistemici. Esprimiamo apprezzamento per la sollecitudine e l’attenzione del Garante, e nel contempo ribadiamo con fermezza che non può essere tollerata alcuna forma, diretta o indiretta, di esclusione dai contesti culturali pubblici.”