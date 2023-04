Cisl Fp: via alle stabilizzazioni per i precari della sanità all’Asl di Benevento. Le aree interne ripartono grazie al comparto della sanità pubblica

Precari assunti all’Asl di Benevento, il frutto di una battaglia Cisl Fp Irpinia Sannio vede stabilizzati circa 30 lavoratori con diverse qualifiche professionali. “Da quei confronti serrati, talvolta aspri, è nata la delibera di stabilizzazione dei precari – spiega Massimo Imparato Segretario Generale Cisl Fp Irpinia Sannio – Queste assunzioni non erano un fatto certo o scontato e ne siamo soddisfatti, tuttavia ci chiediamo come mai questa opportunità sia stata concessa solo a 3 O.S.S. e non a tutta la platea di operatori socio sanitari che hanno maturato i requisiti; siamo convinti, però, che il management presto rivolgerà attenzione a tutti quegli O.S.S. che, come gli stabilizzati, hanno le carte in regola per l’assunzione”.

Con questa delibera le aree interne della Campania ripartono grazie alla sanità che riesce a trattenere sul territorio le sue professionalità. È questo il risultato delle battaglie del sindacato guidato dal neo segretario Massimo Imparato: “Tante altre aziende sanitarie, anche non molto

lontane da noi, hanno preferito mandare a casa i lavoratori precari, anziché assumerli. La scelta di questo Management è stata, al tempo stesso, lungimirante e attenta al territorio: lungimirante perché ha tenuto conto delle nuove esigenze occupazionali con l’attivazione delle strutture sanitarie di prossima apertura, attenta al territorio perché ha permesso a tanti lavoratori residenti nelle nostre realtà di trovare, finalmente, stabilità e non essere costretti ad allontanarsi dai propri affetti per la necessità di dover sbarcare il Lunario”.

“Un risultato brillante raggiunto grazie al confronto costante che la segreteria Cisl Fp Irpinia Sannio, insieme alla rappresentante aziendale dell’Asl di Benevento, ha conquistato perorando la causa dei lavoratori precari in tutte le sedi – ha precisato Sonia Petrucciani, Segretario Generale Aggiunto – chiarendo, sin dal primo momento, che la CISL non avrebbe accettato una soluzione diversa dalla loro assunzione. Il confronto con il Management Aziendale è stato continuo e serrato ma sempre leale. Il risultato raggiunto – continua Petrucciani – ci ripaga del tempo e dell’impegno profuso, soprattutto nella costante e continua informativa, data all’ Amministrazione, sulle novità normative che hanno contribuito, in maniera determinante, alla scelta di stabilizzare i lavoratori. Siamo consapevoli – prosegue Petrucciani – che ora molti tenteranno di salire sul carro dei vincitori, stiano tranquilli non saremo noi ad impedirlo. A noi basta sapere che i lavoratori, che hanno vissuto al nostro fianco l’intera vicenda, sapranno fare il distinguo tra chi è stato determinante per il raggiungimento della loro stabilizzazione e chi ha venduto solo ‘aria fritta.”