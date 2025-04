Baronissi: La Sindaca in Sopralluogo nelle Frazioni per Interventi di Riqualificazione e Decoro Urbano

Baronissi – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per una crescita armonica e inclusiva dell’intero territorio. Questa mattina, la Sindaca, accompagnata dai responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha effettuato un accurato sopralluogo nelle frazioni di Fusara, Caprecano e Orignano, con l’obiettivo di verificare lo stato degli interventi in corso e pianificare nuove azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il tour è iniziato a Fusara, dove è stata posta particolare attenzione alla riqualificazione del sagrato della Chiesa Madre. Un intervento strategico, volto a restituire dignità e centralità a uno dei luoghi simbolo della frazione, cuore della vita sociale e religiosa della comunità.

A seguire, la Sindaca si è recata a Caprecano, dove è in fase di realizzazione il restyling del parco giochi per bambini. Un progetto pensato per garantire maggiore sicurezza, accessibilità e spazi più accoglienti per i più piccoli. Riflettori puntati anche sulla piazzetta della frazione, che ospita un piccolo anfiteatro: l’Amministrazione intende valorizzarlo come nuovo punto di riferimento per eventi culturali e manifestazioni pubbliche.

Il sopralluogo si è concluso a Orignano, dove proseguono i lavori di rifacimento della piazza centrale, snodo fondamentale per la vita della frazione. L’intervento punta a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, favorendo socialità e vivibilità.

«La riqualificazione delle frazioni – ha dichiarato la Sindaca – è un impegno concreto della nostra Amministrazione. Vogliamo garantire decoro, sicurezza e servizi in ogni angolo di Baronissi, senza lasciare indietro nessuno. La nostra visione è quella di una città giardino, dove ogni quartiere, ogni frazione, abbia pari dignità e possibilità di crescita.»

Queste attività si inseriscono in una strategia più ampia che mira a rendere Baronissi sempre più sostenibile, inclusiva e attenta alla qualità della vita dei cittadini. Un progetto che unisce cura del territorio, attenzione al patrimonio storico e promozione della partecipazione civica.