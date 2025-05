Montefusco in festa: grande attesa per il concerto della 838 Tribute Band nella serata della SS. Spina

Sarà una serata all’insegna della musica, dell’energia e della memoria collettiva quella in programma questa sera a Montefusco. In occasione dei solenni festeggiamenti in onore della SS. Spina, alle ore 21:00 in Piazza Castello, salirà sul palco la 838 Tribute Band, gruppo noto per la sua fedeltà ai grandi successi degli 883 e di Max Pezzali.

Un viaggio musicale coinvolgente, che riporterà il pubblico indietro nel tempo con brani cult come Gli anni, Come mai, Hanno ucciso l’uomo ragno, Sei un mito, e tanti altri. Un repertorio che ha segnato un’intera generazione e che, ancora oggi, fa cantare a squarciagola giovani e meno giovani.

L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di eventi religiosi e civili che Montefusco dedica ogni anno alla SS. Spina, combinando devozione, cultura e intrattenimento. La scelta della musica come linguaggio universale di festa rappresenta un’occasione di aggregazione per tutta la comunità e per i tanti visitatori attesi.

Sotto il cielo estivo di uno dei borghi più affascinanti dell’Irpinia, la serata si preannuncia vibrante di emozioni, colori e note. Un appuntamento da non perdere per vivere Montefusco in una delle sue vesti più belle: quella della festa condivisa.