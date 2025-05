Montefalcione riscopre la Festa del Primo Maggio: un trionfo di tradizione, lavoro e comunità.(Foto)

Dopo anni di silenzio, Montefalcione ha finalmente ritrovato una delle sue espressioni più autentiche: la Festa del Primo Maggio, riportata in vita grazie all’impegno e alla passione della Pro Loco “Emilio Ruggiero”. L’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere, anche attraverso un post ufficiale sui social, un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla rinascita di questa storica celebrazione. L’edizione 2025 ha rappresentato molto più di un semplice ritorno: è stata una giornata di memoria condivisa, di orgoglio popolare e di riscoperta dell’identità più profonda del territorio. Cuore pulsante dell’evento è stato il lavoro, inteso come valore fondante della società, raccontato attraverso le immagini, i suoni e le testimonianze del passato.

Particolarmente apprezzata è stata la dimostrazione di antichi mestieri, che ha riportato alla luce saperi artigiani ormai rari ma ancora vivi nella memoria collettiva. Un salto indietro nel tempo che ha affascinato grandi e piccoli, restituendo dignità e centralità al lavoro manuale. Grande successo anche per la tradizionale sfilata dei carri e dei mezzi agricoli, dedicata al mondo del lavoro e della vita contadina. Un corteo colorato e carico di simboli, che ha attraversato il paese con orgoglio, raccontando storie di fatica, di comunità e di legame con la terra. Un plauso speciale va ai carri vincitori, che con cura e creatività hanno saputo interpretare al meglio lo spirito della festa.

L’Amministrazione Comunale ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i volontari, alle associazioni, ai gruppi folkloristici e ai tanti cittadini che, con entusiasmo e dedizione, hanno reso possibile questa giornata di festa. Il loro contributo ha trasformato l’evento in un simbolo di coesione e appartenenza, capace di unire generazioni e sensibilità diverse. La Festa del Primo Maggio a Montefalcione è tornata ad essere ciò che deve essere: un’occasione per celebrare il lavoro come fondamento della dignità umana e motore del progresso sociale. In un tempo in cui le radici rischiano di perdersi, eventi come questo ci ricordano quanto sia importante custodirle, per poter costruire un futuro più consapevole, più autentico e profondamente legato alla nostra identità.

Con l’augurio che questa ritrovata tradizione possa continuare a crescere, l’Amministrazione saluta tutti con un caloroso “Grazie”… e un arrivederci al Primo Maggio 2026.