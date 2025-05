“Orme, camminate in natura: al via da Maddaloni il viaggio tra bellezze e identità della Terra di Lavoro”

Parte da Maddaloni la prima tappa del ciclo di appuntamenti “Orme. Camminate in natura alla scoperta dei territori della provincia di Caserta. Racconti in cammino nella Terra di Lavoro e nei suoi musei”.

È questo il progetto del Sistema Museale “Terra di Lavoro” (capofila il Comune di Caserta) finanziato dalla Regione Campania (settore promozione e valorizzazione musei e biblioteche). Oltre a Maddaloni, le altre tappe saranno Mondragone, Piedimonte Matese, San Nicola la Strada e San Pietro Infine.

Il progetto, redatto dal coordinatore del sistema museale, responsabile del servizio Cultura del Comune di Caserta Alfredo Fontanella, nasce con l’obiettivo di riscoprire le bellezze, la storia e i sapori autentici della tradizione della provincia di Caserta. Un’iniziativa che unisce cammino, narrazione e identità locale, promuovendo una fruizione partecipata e consapevole dei luoghi della Terra di Lavoro.

Gli eventi sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria, entro le 22 del giorno precedente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3iDOtbcgLeCNhjMRYIDPBFP6kr00MN8jjjy20diLgojzaRw/viewform?pli=1

La prima camminata, dunque, domenica 4 maggio avrà come tappa la città di Maddaloni. Appuntamento alle 10 in piazza De Sivo. L’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione sono del Museo Michelangelo, di cui è curatore scientifico Pietro Di Lorenzo.

«Sarà il Museo Michelangelo – sottolinea il professore Di Lorenzo – a curare la camminata di Maddaloni che sarà dedicata a indagare la devozione popolare, l’arte e l’architettura, ma anche la scienza. Interessante sarà scoprire come la tradizione popolare si è occupata di astronomia. E anche su questo Maddaloni ha molto da raccontare». E aggiunge: «Seguiremo un percorso urbano e periferico nella città che ci farà conoscere anche il panorama, la sua urbanistica e la sua storia. Tutto questo per raccontare scienza, devozione, arte e architettura».

Questi i prossimi appuntamenti curati dal Museo Michelangelo: domenica 11 maggio a Caserta, da Puccianiello a Briano e Sala, “Tra cielo e terra: grazie chieste e ricevute”, dalle 10 alle 12.30.

Domenica 18 maggio, sempre a Caserta, da Aldifreda a Ercole, “La fede di sapienti e ricchi: storie nascoste di bellezze”, dalle 10 alle 12.

Quindi, domenica 25 maggio, tappa a San Nicola la Strada con “Apparizioni, suggestioni e testimoni concreti”, dalle 10 alle 12.

A occuparsi delle “Camminate in natura” per gli altri comuni della provincia saranno le Pro Loco territoriali. Raffaele Compagnone, responsabile del Comitato Provinciale Unpli Caserta: «Le camminate in natura sono pensate per far riscoprire la straordinaria bellezza di luoghi eccezionali della nostra provincia. Credo fermamente che immergersi nella natura sia un modo prezioso per valorizzare le peculiarità paesaggistiche e culturali, tali da rendere unico il nostro territorio. Per coloro che sposeranno questa lodevole iniziativa, sarà l’occasione per apprendere storie, tradizioni ed enogastronomia che rappresentano l’identità di questi luoghi. L’invito è a partecipare numerosi a queste passeggiate. Saranno un’opportunità per vivere attivamente il nostro territorio, apprezzarne la ricchezza e contribuire a preservarlo per le future generazioni. Per informazioni potete consultare i canali social e di comunicazione dell’Unpli Caserta per conoscere il calendario dettagliato delle escursioni e le modalità di partecipazione».