Montefalcione, il 1° maggio tra sapori e tradizione: torna la festa del folklore

Montefalcione (AV) si prepara a vivere una giornata speciale in occasione della Festa del Lavoro. Il Comune di Montefalcione, in collaborazione con la Pro Loco “Emilio Ruggiero”, organizza per il 1° maggio 2025 l’atteso appuntamento “Montefalcione – Sapore e Tradizione”, un evento che affonda le sue radici nella memoria collettiva del paese e celebra con entusiasmo le sue radici popolari.

Una festa che unisce grandi e piccoli in un ricco programma che spazia tra folklore, cultura contadina, musica e gastronomia.

Il programma della giornata

Ore 9:30 – Apertura del Villaggio Gonfiabile e inizio delle attività di animazione per bambini , per regalare momenti di gioia alle famiglie.

A seguire – Spazio alla memoria con “ Antichi mestieri in scena ”: dimostrazioni dal vivo degli antichi mestieri che hanno segnato la storia e l’economia del territorio.

Ore 15:00 – Partenza della sfilata dei carri allegorici dal Mercato Coperto, simbolo di creatività e partecipazione popolare.

Ore 15:30 – In Piazza Guglielmo Marconi , spettacolo musicale con il gruppo folk “Zompa Cardillo” , custodi delle tradizioni sonore irpine.

Ore 19:00 – Attesissima parata dell’Harley Owners Group , con moto rombanti che coloreranno le vie del paese.

Ore 21:00 – Concerto della band Blue Staff in Piazza Marconi: un momento di musica e intrattenimento per chiudere in bellezza.

Ore 23:00 – Premiazione dei carri allegorici, decretando il più originale e coinvolgente dell’edizione 2025.

Sapori locali e convivialità

Durante tutta la giornata saranno attivi gli stand gastronomici con prodotti tipici e specialità locali, per deliziare i visitatori con il meglio della cucina tradizionale di Montefalcione.

Una giornata che si annuncia imperdibile, tra festa, memoria e comunità, con il sapore autentico delle tradizioni che non smettono mai di parlare al presente.