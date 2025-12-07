Le festività Natalizie a Flumeri, sono iniziate, con l’Albero di Natale dei Bambini, sul sagrato della Chiesa Madre.

Ieri sera, 5 dicembre ’25, nel giorno di San Nicola patrono di Flumeri, si sono accese le luminarie sull’albero di pino, installato sul sagrato della Chiesa Madre di Santa Maria Assunta e San Nicola, dedicato a tutti bambini di Flumeri.

L’albero, offerto dall’Amministrazione Comunale di Flumeri, è stato addobbato dalle associazioni di volontariato; Bagliori di Luce ODV – Protezione Civile Impegno e Solidarietà ODV e RGPT Protezione Civile, che ogni anno, gestiscono questo importante evento, per la comunità flumerese.

Vi hanno preso parte: in primis, i bambini e bambine del catechismo parrocchiale e rappresentanti delle istituzioni locali e del volontariato.

Lello Masucci – Vicesindaco di Flumeri.

– Vicesindaco di Flumeri. Antonietta Raduazzo – Consigliera del CSV Irpinia Sannio ETS.

– Consigliera del CSV Irpinia Sannio ETS. Francesco Giacobbe – Consigliere del CSV Irpinia Sannio.

– Consigliere del CSV Irpinia Sannio. Maria Grazia Guerriero – Vicepresidente Ass. Bagliori di Luce ODV.

– Vicepresidente Ass. Bagliori di Luce ODV. Francesco Monaco – Dirigente Ass. Bagliori di Luce ODV.

Inoltre, abbiamo notato la presenza della Signora Maria Rosaria Di Paola, Presidente emerita della Banca BCC di Flumeri. Del MAR. MAGG. Mirko Nocera – Comandante La stazione Carabinieri di Flumer – Sonia Schena – Comandante la Polizia Municipale di Flumeri e Nunzio Iorillo – Dirigente della Pro Loco di Flumeri.

Lello Masucci: “ ringrazio le associazioni qui presenti stasera Bagliori di Luce e Protezione Civile Flumerese Impegno e Solidarietà, perché, anche quest’anno grazie al loro impegno, l’albero di natale ha illuminato i cuori dei giovani e anche meno giovani. La sua luce, è simbolo di gioia e di sacralità e anche immagine concreta di pace e fraternità a cui tutti noi dobbiamo aspirare. Tantissimi auguri di sereno Natale a tutta la comunità flumerese “,

Francesco Giacobbe:” questa manifestazione di stasera, in collaborazione con l’associazione di Bagliori di Luce, l’abbiamo fatta, come negli anni passati per stare insieme e per dimostrare alla comunità la vicinanza di questo periodo di feste, per ricordare, anche momenti meno festosi e così cercare, di recuperarli in questo periodo natalizio “.

Antonietta Raduazzo :” L’evento natalizio di questa sera, rappresentato dall’albero di Natale dedicato ai bambini flumeresi, si inserisce in un contesto caratterizzato da guerre in varie parti del mondo, e con esso, vogliamo dare ai bambini un segno di speranza, per un futuro migliore fatto di pace e di benessere. Mi corre l’obbligo di ringraziare l’Amministrazione Comunale di Flumeri, per averci offerto l’albero, dandoci così, la possibilità di portare avanti la tradizione del Natale, che è quella giudaico cristiana, che è alla base della nostra civiltà europea, che molti anche nella nostra Italia stanno cercando di snaturare.

La manifestazione, è stata ripresa anche dalla TV regionale, Canale 58.

La serata, è proseguita con la processione per le vie del paese, in onore di San Nicola, patrono di Flumeri. Essa, ed è stata preceduta dalla Santa Messa, officiata dall’instancabile Don Claudio Lettieri– Parroco di Flumeri e Trevico. Il quale, è ritornato di recente dalla Turchia, essendo stato a Istambul, nel periodo in cui il Santo Pontefice Papa Leone XIV, è stato in Turchia in visita ufficiale e apostolica a fine novembre 2025.

