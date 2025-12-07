A Villa Santo Stefano un Natale di emozioni: poesia, musica e sorrisi per gli anziani della struttura

Un pomeriggio speciale, intriso di calore umano e atmosfera natalizia, quello vissuto venerdi 5 dicembre dagli ospiti di Villa Santo Stefano a Baiano. Grazie all’impegno di don Fiorelmo, che ha voluto fortemente dedicare un momento di festa ai più anziani della comunità, e alla collaborazione dell’associazione Proteatro Baiano, presieduta da Franco Scotto, il Natale è arrivato in anticipo regalando emozioni autentiche.

La sala della struttura si è trasformata in un piccolo teatro dove poesia, musica e comicità hanno dato vita a uno spettacolo semplice ma ricco di significato, pensato per far sentire gli ospiti protagonisti, ascoltati e circondati da affetto.

Poesie e sketch: il sorriso come cura

La compagnia Proteatro ha portato in scena alcuni interventi dedicati proprio agli anziani della struttura:

Cristian e Carlotta , due giovani del gruppo, hanno animato il pomeriggio con sketch divertenti e momenti teatrali leggeri e coinvolgenti, capaci di strappare risate e applausi.

Non sono mancate letture poetiche, scelte per evocare ricordi, sensibilità e tradizioni legate al Natale.

Un mix di emozioni che ha contribuito a creare un clima familiare, in cui gli ospiti si sono sentiti pienamente partecipi.

Musica classica napoletana: la voce di Caterina Russo incanta la sala

A rendere ancora più prezioso il pomeriggio è stato l’intervento musicale della cantante baianese Caterina Russo, che ha proposto brani di canzone classica napoletana. La sua voce ha avvolto la sala in un’atmosfera suggestiva, riportando alla memoria melodie senza tempo, amate da generazioni.

Gli anziani hanno seguito con emozione, alcuni canticchiando sottovoce, altri lasciandosi trasportare dai ricordi di un passato che la musica ha saputo far rivivere.

Un momento di comunità che scalda il cuore

L’iniziativa ha avuto un valore profondo: non solo intrattenimento, ma un gesto concreto di vicinanza verso chi vive nella struttura. Don Fiorelmo, con sensibilità e attenzione, ha voluto offrire un momento di serenità, ricordando quanto l’affetto e la presenza della comunità siano fondamentali, soprattutto per gli anziani.

Grande soddisfazione anche da parte dell’associazione Proteatro Baiano, impegnata da anni nella promozione culturale e teatrale sul territorio e sempre pronta a collaborare in iniziative dal forte contenuto sociale.