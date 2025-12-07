Regione Campania, martedì l’arrivo di Fico: chi sarà ad accoglierlo a Palazzo Santa Lucia?

Il conto alla rovescia è quasi terminato: martedì 9 dicembre, alle 9:30, negli uffici del Tribunale di Napoli, Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente Presidente della Regione Campania. Un atto formale ma decisivo, che gli permetterà di assumere tutte le funzioni e avviare il suo ingresso negli uffici di Palazzo Santa Lucia, sede storica della presidenza regionale.

La domanda che circola da giorni, però, non riguarda il cerimoniale in sé, bensì chi sarà ad accoglierlo quando varcherà la soglia del palazzo.

Vedremo l’uscente Vincenzo De Luca pronto a stringere la mano al successore? Oppure assisteremo a una scena simile a quella del cambio tra Bassolino e Caldoro, quando a rappresentare l’istituzione fu un alto dirigente e non il presidente uscente?

Il tema, tutt’altro che secondario, è ora nelle mani del protocollo e del cerimoniale della Regione Campania, che nelle prossime ore dovrebbero definire modalità e presenze dell’evento previsto subito dopo la proclamazione ufficiale al Tribunale.

Intanto, tra osservatori e addetti ai lavori, resta un interrogativo che alimenta curiosità e qualche sorriso:

ci sarà la classica foto di rito con la stretta di mano o assisteremo a un passaggio di consegne “a distanza” più simile a una staffetta senza corridori?

Le prossime ore scioglieranno ogni dubbio.