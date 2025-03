Incidente Stradale a Lioni: donna ferita in un ribaltamento

Un incidente stradale si è verificato a Lioni, all’interno della rotatoria Palatucci, dove una donna originaria di Montella ha perso il controllo della sua autovettura. Secondo le prime informazioni, la conducente stava tornando a casa dal lavoro quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato un cordolo stradale, perdendo il controllo del veicolo che si è poi ribaltato, finendo fuori strada.

Immediatamente soccorsa da un’ambulanza della pubblica assistenza locale, la donna è stata trasportata all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per ricevere le necessarie cure. Le sue condizioni, sebbene preoccupanti, non sembrano essere gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Giuseppe Aiello, per gestire la situazione e avviare gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Le cause che hanno portato al sinistro sono ancora oggetto di indagine.