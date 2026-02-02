Inaugurazione del campanile della nuova chiesa parrocchiale a Pila ai Piani

Un momento di profonda spiritualità e di festa comunitaria attende la comunità di Pila ai Piani, frazione di Frigento, domenica 8 febbraio 2026, in occasione dell’inaugurazione del campanile della nuova chiesa della Parrocchia Maria Santissima Immacolata.

La giornata si aprirà alle ore 11.15 con la Solenne Celebrazione Eucaristica, che sarà presieduta da Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia. Un appuntamento di grande valore religioso, che segna una tappa significativa nel cammino di crescita spirituale e strutturale della parrocchia.

Al termine della celebrazione si terrà la benedizione delle nuove campane e della statua della Madonna, dono della Curia, simboli di fede, identità e devozione mariana profondamente radicati nella tradizione locale. Il nuovo campanile, oltre alla sua funzione liturgica, rappresenta un segno visibile di unità e di speranza per l’intera comunità.

L’inaugurazione sarà non solo un evento religioso, ma anche un momento di condivisione e di gioia collettiva, che coinvolgerà fedeli, famiglie e istituzioni del territorio, rinnovando il legame tra la Chiesa e la comunità civile.