Furti nelle scuole del Vallo di Lauro: colpiti due istituti di Domicella

DOMICELLA – Non si arresta l’ondata di furti che sta colpendo gli istituti scolastici del Vallo di Lauro. Nel corso dell’ultimo fine settimana, ignoti hanno messo a segno due raid ai danni di altrettante scuole di Domicella, prendendo di mira l’Istituto Comprensivo e l’Istituto Agrario.

I malviventi, dopo essersi introdotti negli edifici scolastici, sono riusciti a sottrarre complessivamente quattro computer e uno scanner digitale 3D, apparecchiature di fondamentale importanza per l’attività didattica e laboratoriale. I furti sono stati scoperti alla riapertura delle scuole, quando il personale ha notato le effrazioni e l’assenza delle attrezzature.

Non si esclude che ad agire sia stata la stessa banda, già responsabile di altri episodi simili registrati nelle ultime settimane sul territorio. Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, che stanno analizzando eventuali collegamenti tra i diversi colpi e verificando la presenza di sistemi di videosorveglianza utili alle indagini.

L’ennesimo raid riaccende la preoccupazione tra studenti, docenti e famiglie. Solo nei giorni scorsi, infatti, gli studenti erano scesi in piazza a Lauro per protestare contro i continui furti nelle scuole del comprensorio, chiedendo maggiore sicurezza e interventi concreti a tutela degli edifici scolastici.

Un fenomeno che rischia di compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche e che pone nuovamente l’accento sulla necessità di rafforzare i controlli e la protezione delle strutture pubbliche del territorio.