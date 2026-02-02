Commissioni regionali, ancora stallo in Campania: Sanità al centro dello scontro nella maggioranza

Si apre una nuova settimana all’insegna dell’incertezza nei corridoi del Consiglio Regionale della Campania, dove continua a mancare un accordo sulla nomina dei presidenti delle Commissioni consiliari. Una situazione di stallo che pesa in modo particolare sull’iter del Bilancio regionale, destinato – dopo l’approvazione in Giunta – a essere esaminato dalla Commissione Bilancio.

Il fine settimana appena trascorso non ha prodotto segnali di distensione, soprattutto nei rapporti interni alla maggioranza che sostiene il presidente Roberto Fico. Il nodo principale resta la guida della Commissione Sanità, divenuta terreno di confronto politico: da un lato il Partito Democratico, che indica in Bruna Fiola la propria candidata; dall’altro Casa Riformista, che rivendica la presidenza con Enzo Alaia.

I tentativi di mediazione messi in campo finora non hanno sortito effetti concreti. Il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi è ora pronto a riaprire il confronto con i capigruppo, nella speranza di trovare una sintesi condivisa e superare un’impasse che rischia di rallentare l’attività istituzionale dell’assemblea.