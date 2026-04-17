Flumeri, seduta del Consiglio Comunale alla Dogana Aragonese.

Ieri 16 aprile 2026, serata del Consiglio Comunale, riunitosi alla Sala Convegni della Splendida “ Dogana Aragonese “. Molti i punti all’ordine del giorno da approvare, ne riportiamo solo alcuni di impatto sociale e di interesse pubblico, di cui uno se ne era già parlato e scritto la scorsa estate.

Determinazione aliquota unica per l’applicazione dell’addizionale IRPEF per l’anno 2026.

Imposta Municipale Propria ( I.M.U.) approvazione aliquote per l’anno 2026.

Approvazione convenzione INWIIT per concessione di diritto di superficie.

Protocollo d’Intesa e approvazione schema di convenzione tra il Comune di Flumeri e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Per i primi due argomenti, IRPEF e I.M.U, le tariffe, sono rimaste le stesse degli anni precedenti, senza alcun aumento.

Per quanto riguarda invece, l’approvazione della concessione di diritto di superficie a INWIIT, per l’area concessa a lato del Cimitero Comunale, per l’installazione effettuata la scorsa estate dell’antenna 5G, si è aperta un’ampia discussione. Il Sindaco Angelo Antonio Lanza, ha spiegato al pubblico presente, che c’erano: “ 3 proposte dalla società INWIIT, di cui 2 nel centro storico, sulla Casa Comunale o sulla Casa Canonica, senza possibilità di scelta, perché l’installazione di queste antenne 5G, vanno in deroga agli strumenti urbanistici dei Comuni, per cui si è scelta l’area cimiteriale, che impatta meno sul territorio rispetto al centro storico. E, per tale concessione ventennale il Comune di Flumeri, percepirà 55.000 Euro, una tantum “.

Un’altra interessante approvazione, è stato il protocollo di intesa per un programma di interventi di sviluppo e riqualificazione dei territori interessati dalla direttrice ferroviaria Napoli – Bari, per la realizzazione dell’intervento “ Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico di via Pilone-Ossimino, per un importo di circa 1.800,000, per compensazione ambientale.

E, rimanendo sempre in tema ambientale, il Comune di Flumeri, riceverà dalla Regione Campania circa 1.200,000 euro, per la sistemazione della via San Vito e per alcuni lavori di rete elettrica,alla C/da Fioccaglie.

Inoltre, si è parlato anche del recupero urbano in corso d’opera, dell’area ex-Coppola acquistata dal Comune di Flumeri, che permetterà la costruzione di una strada di accesso di sicurezza all’attuale padiglione coperto, perché l’attuale strada di accesso non ha tutti i requisiti di sicurezza, previsti dalla legge. La strada di collegamento partirà da via Botte. Inoltre sarà costruito un campo calcetto in erbetta sintetica. Ovviamente la strada sarà dotata di opere di contenimento ed il calcetto verrà affiancato da spalti per circa 80 posti a sedere. E, l’area rimanente all’esterno, sarà destinata a verde.

Tutti argomenti, di impatto sociale e di interesse pubblico, quelli discussi e approvati.

Carmine Martino