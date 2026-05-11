Frigento celebra Maria Santissima Immacolata: fede, tradizione e musica a Pila ai Piani il 16 e 17 maggio

FRIGENTO – Due giornate all’insegna della fede, della devozione popolare e della tradizione attendono la comunità di Pila ai Piani, frazione di Frigento, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata, in programma il 16 e 17 maggio 2026 presso la Parrocchia “Maria Santissima Immacolata”.
Il programma religioso prenderà il via già nei giorni precedenti con momenti di preghiera e celebrazioni nella Cappella del Capitano. Dal lunedì al venerdì appuntamento alle ore 18.30 con il Santo Rosario e alle 19.00 con la Santa Messa.
Giovedì 14 maggio è previsto il Rosario meditato davanti all’Eucaristia, mentre venerdì 15 maggio si terrà una speciale preghiera dedicata ai genitori che hanno perso un figlio.
Sabato 16 maggio, vigilia della festa, alle ore 19.00 sarà celebrata la Santa Messa della vigilia, preceduta dal Rosario e dai Primi Vespri dell’Ascensione del Signore.
Domenica 17 maggio, giornata centrale dei festeggiamenti, il programma religioso prevede:
- alle ore 9.00 la Santa Messa presso la Cappella del Capitano;
- alle ore 11.00 la celebrazione nella nuova chiesa parrocchiale;
- alle ore 16.00 la tradizionale processione con la statua della Madonna lungo le strade della comunità;
- alle ore 19.00 la Santa Messa conclusiva.
Accanto al programma religioso, spazio anche agli eventi civili e musicali che accompagneranno i festeggiamenti.
Sabato 16 maggio alle ore 21.00 si terrà la serata danzante con l’orchestra spettacolo “Folk in Progress”, mentre domenica 17 maggio, sempre alle ore 21.00, sarà protagonista il gruppo musicale “Music Show”. A conclusione della serata spazio ai tradizionali fuochi pirotecnici.
L’evento rappresenta ogni anno un momento particolarmente sentito dalla comunità di Pila ai Piani, che rinnova così la propria devozione verso Maria Santissima Immacolata tra spiritualità, incontro e tradizione popolare.
Il Consiglio Pastorale e il Comitato organizzatore invitano fedeli, cittadini e visitatori a partecipare ai festeggiamenti.