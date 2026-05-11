Cos’è l’Hantavirus, il virus trasmesso dai roditori che torna a far paura dopo il Covid

Negli ultimi giorni il nome “Hantavirus” è tornato al centro dell’attenzione internazionale, alimentando timori e interrogativi dopo alcuni casi registrati in diverse aree del mondo tra cui anche in Italia. Sebbene gli esperti invitino alla cautela senza creare allarmismi, il virus continua a essere monitorato dalle autorità sanitarie per la sua potenziale pericolosità.

L’Hantavirus non è un nuovo virus, ma una famiglia di agenti patogeni conosciuta da anni e trasmessa principalmente dai roditori selvatici. Topi, ratti e arvicole possono infatti diffondere il virus attraverso urine, saliva e feci contaminate.

Il contagio nell’uomo avviene soprattutto respirando particelle infette presenti nell’aria, spesso in ambienti chiusi o poco ventilati come magazzini, stalle, depositi, case abbandonate o luoghi infestati da roditori. Più raramente il virus può essere trasmesso tramite contatto diretto o morsi di animali infetti.

I sintomi iniziali ricordano spesso quelli di una forte influenza: febbre alta, dolori muscolari, stanchezza intensa, mal di testa e nausea. Nei casi più gravi, però, l’infezione può evolvere rapidamente provocando gravi problemi respiratori e polmonari.

La forma più temuta è la cosiddetta “Sindrome Polmonare da Hantavirus”, che può causare insufficienza respiratoria acuta e richiedere il ricovero immediato in terapia intensiva. Alcune varianti diffuse in Europa e Asia possono invece colpire soprattutto i reni.

Secondo gli specialisti, il rischio di trasmissione da persona a persona resta estremamente raro e limitato ad alcune specifiche varianti sudamericane. Per questo motivo gli esperti precisano che non esiste attualmente il pericolo di una pandemia simile a quella vissuta con il Covid-19.

L’attenzione mediatica attorno all’Hantavirus nasce soprattutto dall’elevata mortalità di alcune forme e dal timore legato alle malattie zoonotiche, cioè trasmesse dagli animali all’uomo.

Le autorità sanitarie raccomandano alcune semplici misure preventive:

evitare il contatto con roditori selvatici;

arieggiare ambienti chiusi prima di pulirli;

utilizzare guanti e mascherine in luoghi potenzialmente contaminati;

mantenere puliti magazzini, cantine e depositi.

Al momento non esiste una terapia antivirale specifica contro l’Hantavirus, ma una diagnosi precoce e cure ospedaliere tempestive possono migliorare significativamente le possibilità di guarigione.

Gli esperti invitano quindi alla prudenza, ma senza allarmismi, ricordando che il monitoraggio internazionale sul virus è costante.