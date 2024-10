La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia subito dopo le ore 07’00 di oggi 29 ottobre, è intervenuta in via Ferrovia nel comune di Calitri, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in sosta lungo la strada. Le fiamme che hanno avvolto la parte anteriore del veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Sul posto i Carabinieri di Calitri per i rilievi di propria competenza e non si sono registrati ulteriori danni.