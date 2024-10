Riconoscimento IPIC per “I Biancovestiti del Vallo di Lauro”: Celebrazione dell’Identità Culturale Campana

Il Vallo di Lauro si prepara a celebrare un traguardo significativo: “I Biancovestiti”, rituale tradizionale del territorio, sono stati ufficialmente riconosciuti come Bene Immateriale della Regione Campania nell’Inventario del Patrimonio Immateriale Campano (IPIC). Il prestigioso riconoscimento, sancito dal decreto dirigenziale n. 450 del 5 agosto 2024, rappresenta un importante attestato di valore per questa antica celebrazione, a testimonianza dell’importanza della tradizione e della cultura locali.

L’evento, promosso dalle Pro Loco e dalle associazioni del Vallo di Lauro, è in programma per il prossimo martedì 5 novembre alle ore 19.00 presso la Chiesa dei SS. Margherita e Potito, situata in Piazza Municipio a Lauro. La cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità locali e figure di rilievo nell’ambito delle tradizioni popolari, oltre alla presenza dei rappresentanti dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) regionale e provinciale. È prevista anche una lettura a cura di Angela Grasso, che darà voce alle emozioni e ai valori insiti in questa antica pratica.

Il riconoscimento IPIC, ottenuto grazie al lavoro della Pro Loco di Quindici in sinergia con tutte le associazioni del Vallo di Lauro, rientra nelle celebrazioni IPIC per l’anno 2023 e sottolinea il profondo valore culturale di questo rituale, simbolo di coesione e identità comunitaria. Con il loro abbigliamento bianco e le antiche tradizioni, i partecipanti ai “Biancovestiti” rappresentano la continuità con il passato e la conservazione della memoria collettiva.

La celebrazione rappresenta non solo un momento di orgoglio per il Vallo di Lauro, ma anche un’occasione per diffondere e valorizzare la ricchezza culturale campana, promuovendo al contempo la conoscenza e il rispetto delle tradizioni locali.