Mercogliano: Comune e M.I.D. firmano protocollo per l’inclusione delle persone con disabilità

Questa mattina c’è stata la firma del protocollo precedentemente approvato in Giunta. Azione sinergica e coordinata a favore della popolazione con particolare riferimento alle persone con disabilità.

Il Comune di Mercogliano e il M.I.D., associazione della quale ne è stato riconosciuto carattere sociale e aggregativo, con la sottoscrizione di questo protocollo precedentemente come annunciato deliberato in Giunta Comunale della durata di due anni, intendono promuovere azioni migliorative per la qualità della vita mediante interventi mirati e condivisi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, funzionali alla piena inclusione di tutti i cittadini, anche rispetto ad un agevole accesso alle attività commerciali e ai servizi pubblici.

Gli interventi prevedono l’organizzazione e l’ampliamento dei servizi volti a contrastare l’isolamento della persona e a promuovere l’integrazione sociale.

Attraverso questa iniziativa il M.I.D. e il Comune attraverso gli intenti stabiliti, aprendo e avvalendosi anche alla collaborazione e partecipazione di figure professionali in carico al M.I.D. e credendo fortemente nella partecipazione e nel contributo attraverso idee e proposte di enti e associazioni in rete col M.I.D., intendono proiettare Mercogliano in un futuro più inclusivo e con più pari opportunità, potendo contare anche nella partecipazione attiva e nel supporto dell’ambito sociale che invitiamo ad aderire.