5 Aprile a Grottaminarda: memoria e riflessione sugli internati in Irpinia durante la Seconda Guerra Mondiale

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Grottaminarda sceglie di celebrare la ricorrenza con un momento di riflessione storica e civile. Il prossimo 25 aprile, alle ore 10:30, nella Sala Consiliare “Sandro Pertini”, si terrà il convegno “Gli internati in Irpinia durante la Seconda Guerra Mondiale”, promosso dal Comune in collaborazione con l’Associazione Combattenti e Reduci, la sezione locale della Fidapa e l’ANPI.

Un evento che intende far luce su una pagina spesso dimenticata della storia irpina: quella degli internati civili e militari durante il conflitto mondiale, attraverso testimonianze, studi e approfondimenti.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Marcantonio Spera, seguirà l’introduzione al tema da parte della consigliera delegata alla Cultura Marilisa Grillo, che ha fortemente voluto questo appuntamento in continuità con l’incontro dello scorso marzo dedicato alla figura di Osvaldo Sanini, internato d’eccellenza a Grottaminarda.

Prenderanno poi la parola:

• Antonella Losanno, della Sezione Combattenti di Grottaminarda

• Nadia Savino, presidente della Fidapa locale

• Floriana Mastandrea, rappresentante del Comitato Provinciale ANPI

A moderare l’incontro sarà la presidente del Consiglio comunale Virginia Pascucci, mentre le conclusioni saranno affidate al professor Franco Vittoria, docente di Storia delle Istituzioni Politiche presso l’Università Federico II di Napoli.

«Alla luce del fatto – spiega Marilisa Grillo – che Grottaminarda abbia avuto un internato d’eccellenza quale Osvaldo Sanini, ci è sembrato doveroso approfondire, in occasione di questo importante anniversario, il destino di altri internati. Storie spesso dimenticate, ma tutte di straordinario rilievo umano e storico».

Una giornata per ricordare, comprendere e tramandare: Grottaminarda sceglie così di onorare il 25 aprile, facendo memoria attiva e consapevole delle proprie radici e del contributo irpino alla resistenza e alla rinascita democratica del Paese.