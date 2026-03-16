San Cipriano Picentino, auguri ad Adriana Mele per il suo compleanno

SAN CIPRIANO PICENTINO — Giornata speciale per Adriana Mele, che oggi festeggia il suo compleanno tra l’affetto di amici e persone care.

Per l’occasione arrivano anche gli auguri di Gerardo “Brasiliano”, che ha voluto dedicarle un pensiero speciale:

“Cara Adriana, oggi è un giorno speciale. Ti auguro di essere sempre felice e sorridente. Ti auguro una splendida giornata.”

Un messaggio semplice ma pieno di affetto per celebrare una ricorrenza importante e augurare ad Adriana una giornata ricca di gioia e serenità.

Alla festeggiata vanno dunque i migliori auguri di buon compleanno, con l’auspicio di vivere una giornata indimenticabile insieme alle persone più care