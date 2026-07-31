Quadrelle, al via le preiscrizioni per il servizio di trasporto scolastico 2026/2027

Il Comune di Quadrelle ha pubblicato l’avviso di preiscrizione finalizzato all’attivazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’anno scolastico 2026/2027.

L’iniziativa è volta a verificare l’interesse delle famiglie e a quantificare i costi del servizio, che sarà organizzato con corse collettive dai punti di raccolta individuati in base alle domande presentate. È prevista anche la presenza di un accompagnatore durante il tragitto, per garantire assistenza nelle operazioni di salita e discesa degli alunni.

Il servizio è riservato agli studenti residenti nel Comune di Quadrelle che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Il costo è stimato in 20 euro mensili per ciascun alunno, con agevolazioni previste per i nuclei familiari con più figli che usufruiscono del trasporto. L’importo definitivo sarà comunicato una volta definito il numero delle adesioni.

Le famiglie interessate dovranno presentare l’apposita domanda, scaricabile dal sito istituzionale del Comune o ritirabile presso gli uffici comunali, allegando la copia del documento d’identità del richiedente.

Le istanze dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure consegnate a mano o tramite raccomandata all’Ufficio Protocollo entro il 1° settembre 2026.