Nola, il voto sul bilancio cambia gli equilibri in Consiglio: nuova maggioranza numerica, ma il quadro politico resta aperto

Il Consiglio comunale di Nola segna un passaggio destinato a incidere sugli equilibri dell’assise cittadina. L’approvazione del bilancio ha infatti fatto emergere una nuova maggioranza numerica, resa possibile dal voto favorevole dei consiglieri Raffaele Giugliano e Carla Martino, eletti con la lista Il Gelso.

Con il loro sostegno, l’Amministrazione guidata dal sindaco Andrea Ruggiero ha raggiunto quota 13 consiglieri favorevoli, mentre l’opposizione si è attestata a 11 componenti. Un risultato che ha consentito il via libera a uno degli atti amministrativi più importanti della consiliatura.

Il voto dei due consiglieri, tuttavia, non coincide automaticamente con un ingresso nella maggioranza. Durante il confronto in aula, infatti, Giugliano e Martino hanno chiesto al primo cittadino l’apertura di una fase di confronto politico, sottolineando la necessità di definire con maggiore chiarezza gli assetti che dovranno sostenere l’azione amministrativa nei prossimi mesi.

L’esito della seduta modifica comunque gli equilibri del Consiglio comunale. Tra i banchi della maggioranza siedono oggi Massimo Russo, Dalila Castagnini, Giancarlo Moccia, Angela Manzi, Vincenzo Iovino, Vittoria Ambrosino, Annafrancesca Cutolo, Santa Napolitano, Vincenzo Nappi, Agostino Trinchese, Carmela Scala, ai quali si sono aggiunti, nel voto sul bilancio, Raffaele Giugliano e Carla Martino.

Restano invece all’opposizione Enzo De Lucia, Giuseppina Arvonio, Saverio Barone, Michela Santaniello, Giuseppina La Marca, Salvatore Notaro, Anna Claudia Umano Mauro, Maurizio Barbato, Nicola Amato, Michela Palmese e Cecilia Marotta.

Tra gli aspetti politicamente più rilevanti c’è il nuovo ruolo assunto da Fare Democratico e Nola Popolare. Le due liste che alle elezioni comunali del 2025 avevano raccolto complessivamente circa il 38% dei consensi oggi siedono infatti tra i banchi dell’opposizione.

Il via libera al bilancio rappresenta quindi un passaggio importante per l’Amministrazione Ruggiero, ma il percorso politico appare tutt’altro che definito. La richiesta di avviare consultazioni avanzata da Giugliano e Martino lascia intendere che il dialogo tra le forze presenti in Consiglio sia ancora in evoluzione.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la convergenza registrata sul bilancio si trasformerà in una maggioranza politica stabile oppure resterà limitata all’approvazione del principale documento finanziario dell’ente. Per il momento, una certezza c’è: a Palazzo di Città gli equilibri sono cambiati e il confronto politico entra in una nuova fase.