Autovelox in Campania, oltre 8,5 milioni di euro di incassi nel 2025: Atripalda seconda in regione

Le multe per eccesso di velocità continuano a rappresentare una voce importante nei bilanci dei Comuni campani. Secondo un’analisi dei rendiconti pubblici diffusa da Facile.it, nel 2025 gli enti locali della Campania hanno incassato complessivamente oltre 8,5 milioni di euro grazie alle sanzioni elevate per il superamento dei limiti di velocità, rilevate attraverso autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di controllo.

A guidare la classifica regionale è Puglianello, in provincia di Benevento, con 1.142.806 euro di proventi. Al secondo posto si colloca Atripalda, in provincia di Avellino, che ha registrato incassi pari a 1.010.455 euro, seguita da Sessa Aurunca (Caserta) con 853.560 euro.

Completano la top ten Torrecuso (827.713 euro), Gragnano (690.719 euro), Marcianise (542.259 euro), Fragneto Monforte (528.371 euro), Paupisi (482.962 euro), Cellole (470.223 euro) e Ceppaloni (315.259 euro).

L’analisi evidenzia come il tema della velocità sia particolarmente rilevante soprattutto nel periodo estivo, quando aumenta sensibilmente il traffico sulle strade italiane. Secondo i dati Istat richiamati nello studio, nei mesi di giugno, luglio e agosto si concentra circa il 28% degli incidenti stradali con lesioni registrati in Italia, mentre in Campania la percentuale sale al 29%, confermando l’importanza dei controlli per la sicurezza della circolazione.

I dati, precisa Facile.it, si riferiscono esclusivamente ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione dei limiti di velocità dichiarati dai Comuni nei rendiconti pubblici relativi al 2025.